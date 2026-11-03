Эксперт заявила, что до украинцев дошло, что тайные тюрьмы не "где-то далеко" Эксперт Шеслер: до украинцев дошло, что тайные тюрьмы не "где-то далеко"

Москва3 ноя Вести.Новости о существовании незаконной тюрьмы в пригороде Киева дали понять населению Украины, что подобные объекты существуют совсем рядом с ними, а не где-то далеко. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Она добавила, что для украинского населения стало открытием, что жертвами режима могут стать не только так называемые "сепаратисты", а вообще кто угодно.

Впервые украинский обыватель, киевский обыватель увидел, что секретные тюрьмы - это не где-то далеко, в Краматорске, там, где якобы живут сепаратисты, где с ними можно расправляться вот таким незаконным способом. Выяснилось, что секретные тюрьмы есть в Киеве. И сам [глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждает, что этих тюрем даже в Киеве много. Таким образом, для украинского обывателя стало открытием то, что политические расправы, внесудебные расправы могут распространяться не только там на каких-то пророссийских сепаратистов и так далее, они могут коснуться каждого, кто живет на территории Украины заявила Шеслер

Ранее журналист Евгений Нипот заявил, что украинцы, которые устали от концлагеря в стране, становятся врагами для режима. Против них используют переодетых "азовцев" (полк "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ).