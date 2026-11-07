Киселев: пыточные на Украине есть при каждой воинской части ВСУ Киселев: пыточные могут быть в каждой воинской части ВСУ

Москва7 ноя Вести.Пыточные, подобные найденной в Борщаговке под Киевом, могут существовать при каждой воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ), что не запрещено украинским законом, заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС.

Принят закон о создании лагерей военнопленных на Украине при каждой воинской части. Руководствуясь этим законом, каждая воинская часть имеет возможность создать свои подпольные лагеря. Судя по Борщаговке, мы можем отметить тот факт, что они существуют в большом количестве. Поэтому пыточная в Борщаговке - не единичный случай приводит ТАСС слова Киселева

Избавляться от неугодных военнослужащих на Украине начали еще в 2019 году. Так, командование ВСУ заставляло боевиков торговать наркотиками и распространять их среди сослуживцев. А если боевики отказывались или хотели уведомить об этом правоохранителей, то военнослужащих обвиняли в самовольном оставлении воинской части и уничтожали, отметил Киселев.

От них избавлялись: убивали и закапывали в серой зоне между тогда находившимся там подразделением Народной милиции ЛНР и ДНР и ВСУ. Этот человек просто исчезал. Вот мы их называли лыжниками. Сегодня эта система работает по всей Украине заключил военный эксперт

Между тем депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что украинские пыточные приносят киевскому режиму $7,2 млрд в год.

На Украине насчитывают тысячи пыточных, в каждой содержат 30-40 человек. Цена за "откуп" от армии составляет $15 тыс. Таким образом, выкуп пленников из одной пыточной приносит киевскому режиму доход в размере $600 млн в год, уточнил Дубинский.