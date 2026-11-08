Журналистка Панченко рассказала о тысячах писем с адресами пыточных на Украине Журналистка Панченко: люди присылают тысячи писем и сообщают адреса пыточных

Москва8 ноя Вести.Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что получает тысячи писем от людей, которые сообщают адреса пыточных и делятся тем, что им пришлось пережить.

За пять дней мы получили больше тысячи писем. Люди сообщают адреса незаконных тюрем. Те, кому удалось выбраться, делятся пережитым… Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо. Чтобы понимать, во что превратил Украину (Владимир) Зеленский написала Панченко в своем Telegram-канале

Она также процитировала описания некоторых пыточных и условий, в которых содержатся люди.

Так, из одного письма следует, что в городе Ровно территория, где находится камера пыток, огорожена колючей проволокой – "как на зоне", на окнах – решетки и затеняющая сетка, людей избивают и не выпускают на улицу. Выкупить человека можно только за большие деньги.

В Бородянке, сообщается в другом письме, в пыточной людей также подвергают физическому насилию, издеваются и угрожают вывезти на реку и застрелить. В городе Смела Черкасской области незаконную тюрьму организовали в здании бывшей автошколы. Людей морят голодом по нескольку суток и держат в нечеловеческих условиях.

Панченко заявила, что обратится к международным СМИ с требованием проверить эти адреса, а также пообещала опубликовать видео со списком адресов пыточных и собственное расследование.

Ранее представитель пророссийского подполья назвал регионы Украины с наибольшим числом тайных тюрем.