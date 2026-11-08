Москва8 нояВести.Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что получает тысячи писем от людей, которые сообщают адреса пыточных и делятся тем, что им пришлось пережить.
За пять дней мы получили больше тысячи писем. Люди сообщают адреса незаконных тюрем. Те, кому удалось выбраться, делятся пережитым… Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо. Чтобы понимать, во что превратил Украину (Владимир) Зеленскийнаписала Панченко в своем Telegram-канале
Она также процитировала описания некоторых пыточных и условий, в которых содержатся люди.
Так, из одного письма следует, что в городе Ровно территория, где находится камера пыток, огорожена колючей проволокой – "как на зоне", на окнах – решетки и затеняющая сетка, людей избивают и не выпускают на улицу. Выкупить человека можно только за большие деньги.
В Бородянке, сообщается в другом письме, в пыточной людей также подвергают физическому насилию, издеваются и угрожают вывезти на реку и застрелить. В городе Смела Черкасской области незаконную тюрьму организовали в здании бывшей автошколы. Людей морят голодом по нескольку суток и держат в нечеловеческих условиях.
Панченко заявила, что обратится к международным СМИ с требованием проверить эти адреса, а также пообещала опубликовать видео со списком адресов пыточных и собственное расследование.
Ранее представитель пророссийского подполья назвал регионы Украины с наибольшим числом тайных тюрем.