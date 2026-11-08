ТАСС: больше всего пыточных в Днепропетровске, Запорожье и Харькове

В подполье назвали регионы Украины с наибольшим числом тайных тюрем ТАСС: больше всего пыточных в Днепропетровске, Запорожье и Харькове

Москва8 ноя Вести.Большинство мест, которые используются на Украине для незаконного удержания и пыток людей, сосредоточено в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

По утверждению собеседника агентства, в этих регионах задержанных, в том числе дезертиров и недовольных действиями украинских властей, проще содержать изолированно, выдавая их за военнопленных.

Основная масса – Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Именно там проще всего "изолировать" своих же дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания сказал источник

Подобные объекты, по его словам, есть также в Одессе и Николаеве, однако там они выполняют преимущественно роль временных пунктов, где проводится фильтрация задержанных. Он отметил, что в таких местах также происходят избиения.

Ранее стало известно об обнаружении под Киевом подвала в частном доме, где насильно удерживали около 40 мужчин. Среди них оказался 14-летний подросток, которого, как сообщалось, сильно избили.