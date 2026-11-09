Москва9 нояВести.На Украине граждан, выступающих против Владимира Зеленского и критикующих действия правоохранительных органов, могут помещать в секретные места содержания, сообщил РИА Новости представитель сопротивления.
По данным одесского антифашистского подполья, на инакомыслящих пишут доносы, после чего людей увозят в неизвестном направлении.
По словам представителя сопротивления, подобные учреждения используются для преследования граждан, не согласных с политикой действующего руководства страны. Достаточно публично раскритиковать украинские власти или силовые структуры, чтобы стать объектом преследования, уточняет он.
За критику дают наводку, и человека при невыясненных обстоятельствах забирают в это учреждениерассказал собеседник агентства
Представитель подполья также заявил, что существование таких мест содержания может быть выгодно отдельным представителям украинской власти. Этим он объяснил отсутствие действий против лиц, предположительно причастных к организации подобных учреждений.
Для властей они играют роль чистильщиков. Им нужны эти тюрьмы, поэтому их никто не трогаетпояснил источник
Ранее сообщалось, что Киев не дает международным организациям допуск к своим секретным тюрьмам, где проводят пытки над пленными.