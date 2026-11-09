Критиков Зеленского отправляют в тайные тюрьмы на Украине

На Украине противников Зеленского могут отправлять в секретные тюрьмы Критиков Зеленского отправляют в тайные тюрьмы на Украине

Москва9 ноя Вести.На Украине граждан, выступающих против Владимира Зеленского и критикующих действия правоохранительных органов, могут помещать в секретные места содержания, сообщил РИА Новости представитель сопротивления.

По данным одесского антифашистского подполья, на инакомыслящих пишут доносы, после чего людей увозят в неизвестном направлении.

По словам представителя сопротивления, подобные учреждения используются для преследования граждан, не согласных с политикой действующего руководства страны. Достаточно публично раскритиковать украинские власти или силовые структуры, чтобы стать объектом преследования, уточняет он.

За критику дают наводку, и человека при невыясненных обстоятельствах забирают в это учреждение рассказал собеседник агентства

Представитель подполья также заявил, что существование таких мест содержания может быть выгодно отдельным представителям украинской власти. Этим он объяснил отсутствие действий против лиц, предположительно причастных к организации подобных учреждений.

Для властей они играют роль чистильщиков. Им нужны эти тюрьмы, поэтому их никто не трогает пояснил источник

Ранее сообщалось, что Киев не дает международным организациям допуск к своим секретным тюрьмам, где проводят пытки над пленными.