Москва8 нояВести.Граждан Украины, которые попали в "киевские пыточные", держат там месяцами, чтобы выбить нужные показания. Об этом рассказали ТАСС в пророссийском подполье.
Там также уточнили, что таких "тюрем" по всей стране может быть 50-70.
Это не просто подвалы, а целая сеть разного размера и назначения - от небольших "фильтрационок", из которых людей направляют в ТЦК и части, до крупных баз, где людей держат месяцами, "выбивая" нужную информацию, деньги или просто в качестве наказаниясказал собеседник агентства
Он также напомнил, что такие помещения существуют с 2014 года.
В антифашистском подполье Одессы, в свою очередь, заявили РИА Новости, что в секретных комнатах погибает примерно каждый пятый заключенный.
Физически ликвидируется примерно каждый пятый. Это если не брать заказы… Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотниотметил участник сопротивления
Он подчеркнул, что смертность связана не только с пытками. У некоторых не выдерживает сердце. В иных случаях ключевую роль играет возраст и слабое здоровье.
Ранее стало известно, сколько всего украинцев может находиться в пыточных на Украине. По словам источников, на этот показатель влияет не вместимость отдельного объекта, а общая обстановка в стране.