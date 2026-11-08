Подполье: в украинских пыточных из людей месяцами выбивают показания ТАСС: в пророссийском подполье рассказали новые подробности о киевских пыточных

Москва8 ноя Вести.Граждан Украины, которые попали в "киевские пыточные", держат там месяцами, чтобы выбить нужные показания. Об этом рассказали ТАСС в пророссийском подполье.

Там также уточнили, что таких "тюрем" по всей стране может быть 50-70.

Это не просто подвалы, а целая сеть разного размера и назначения - от небольших "фильтрационок", из которых людей направляют в ТЦК и части, до крупных баз, где людей держат месяцами, "выбивая" нужную информацию, деньги или просто в качестве наказания сказал собеседник агентства

Он также напомнил, что такие помещения существуют с 2014 года.

В антифашистском подполье Одессы, в свою очередь, заявили РИА Новости, что в секретных комнатах погибает примерно каждый пятый заключенный.

Физически ликвидируется примерно каждый пятый​​​. Это если не брать заказы… Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотни отметил участник сопротивления

Он подчеркнул, что смертность связана не только с пытками. У некоторых не выдерживает сердце. В иных случаях ключевую роль играет возраст и слабое здоровье.

Ранее стало известно, сколько всего украинцев может находиться в пыточных на Украине. По словам источников, на этот показатель влияет не вместимость отдельного объекта, а общая обстановка в стране.