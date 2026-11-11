Москва11 нояВести.Тайные пыточные существуют в каждой области Украины, в одном только Киеве их 15, заявила украинская журналистка Диана Панченко в интервью РИА Новости .
Панченко заявила в своем Telegram-канале, что получила от пострадавших более 1 тыс. писем с адресами тайных пыточных. Пострадавшие приводят подробности издевательств в тайных тюрьмах.
Подобные пыточные есть во всех регионах [Украины]. Чем больше население города, тем больше пыточных. Насколько мне известно, в одном Киеве их около 15приводит РИА Новости слова Панченко
Граждане, которые хотя бы один раз попадали в такие пыточные, после выхода опасались за свою жизнь и жизнь своих близких, поскольку в подобные места может попасть каждый, пояснила Панченко.
О подпольной пыточной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек, которые имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.
По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Более того, из подвала дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживали мобилизованных, вызволили 14-летнего подростка.