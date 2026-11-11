Журналистка: пыточные есть во всех регионах Украины, только в Киеве их около 15

Украинская журналистка: в одном только Киеве "работают" 15 пыточных Журналистка: пыточные есть во всех регионах Украины, только в Киеве их около 15

Москва11 ноя Вести.Тайные пыточные существуют в каждой области Украины, в одном только Киеве их 15, заявила украинская журналистка Диана Панченко в интервью РИА Новости .

Панченко заявила в своем Telegram-канале, что получила от пострадавших более 1 тыс. писем с адресами тайных пыточных. Пострадавшие приводят подробности издевательств в тайных тюрьмах.

Подобные пыточные есть во всех регионах [Украины]. Чем больше население города, тем больше пыточных. Насколько мне известно, в одном Киеве их около 15 приводит РИА Новости слова Панченко

Граждане, которые хотя бы один раз попадали в такие пыточные, после выхода опасались за свою жизнь и жизнь своих близких, поскольку в подобные места может попасть каждый, пояснила Панченко.

О подпольной пыточной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек, которые имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных немало. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Более того, из подвала дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживали мобилизованных, вызволили 14-летнего подростка.