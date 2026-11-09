Москва9 нояВести.Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН обратил внимание на работу пыточных тюрем на Украине, отметив, что такая практика широко распространена с 2014 года.
В понедельник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины, созванное по инициативе стран Запада.
Небензя в своем выступлении напомнил о раскрытой 2 ноября пыточной тюрьме под Киевом, которая располагалась в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка.
Как отметил постпред РФ в ООН, в подпольной тюрьме каратели из "Азова" (организация запрещена в РФ и признана террористической) мучили десятки мужчин и даже подростка, многие из узников были насильно мобилизованными или самовольно покинувшими части.
В подвальных застенках их перевоспитывали с помощью истязаний и избиений. Принуждали подписать нужные бумаги, согласиться направиться в зону боевых действий или откупитьсярассказал Небензя
По его словам, украинцы были шокированы открывшейся правдой о пытках, более сотни протестующих несогласных граждан были разогнаны с помощью бит и огнестрельного оружия.
"Азов" с 2014 года широко практикует создание подобных пыточных для издевательств над русскими и украинцамидобавил российский постпред
Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщала, что получает тысячи писем от людей, которые сообщают адреса пыточных и делятся тем, что им пришлось пережить.