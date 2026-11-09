Небензя обратил внимание Совбеза ООН на пыточные на Украине

Небензя рассказал на заседании Совбеза ООН о пыточных на Украине Небензя обратил внимание Совбеза ООН на пыточные на Украине

Москва9 ноя Вести.Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН обратил внимание на работу пыточных тюрем на Украине, отметив, что такая практика широко распространена с 2014 года.

В понедельник состоялось заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины, созванное по инициативе стран Запада.

Небензя в своем выступлении напомнил о раскрытой 2 ноября пыточной тюрьме под Киевом, которая располагалась в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка.

Как отметил постпред РФ в ООН, в подпольной тюрьме каратели из "Азова" (организация запрещена в РФ и признана террористической) мучили десятки мужчин и даже подростка, многие из узников были насильно мобилизованными или самовольно покинувшими части.

В подвальных застенках их перевоспитывали с помощью истязаний и избиений. Принуждали подписать нужные бумаги, согласиться направиться в зону боевых действий или откупиться рассказал Небензя

По его словам, украинцы были шокированы открывшейся правдой о пытках, более сотни протестующих несогласных граждан были разогнаны с помощью бит и огнестрельного оружия.

"Азов" с 2014 года широко практикует создание подобных пыточных для издевательств над русскими и украинцами добавил российский постпред

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщала, что получает тысячи писем от людей, которые сообщают адреса пыточных и делятся тем, что им пришлось пережить.