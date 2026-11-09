Небензя: каратели нужны Зеленскому прежде всего для защиты от народа Небензя: самые крепкие каратели нужны Зеленскому для защиты от народа

Москва9 ноя Вести.Самые крепкие каратели нужны Владимиру Зеленскому не в окопах, а для защиты его самого от народа, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, комментируя скандал с пыточным подвалом под Киевом.

Российский постпред выступил на заседании Совбеза ООН по украинской тематике, созванном по инициативе стран Запада.

Он отметил, что 2 ноября была обнаружена пыточная тюрьма под Киевом, где в подвалах каратели "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) мучали десятки мужчин призывного возраста и даже подростка. Протесты с участием более сотни граждан были разогнаны с применением бит и огнестрельного оружия, обратил внимание Небензя.

Как всегда, самые крепкие и здоровые каратели нужны режиму Зеленского не в окопах. А для защиты его самого от народа и проведения репрессий против несогласных заявил постпред РФ при ООН

Он призвал киевские власти объяснить свое "расчеловечивание".

...Людей хватают на улицах, унижают, избивают, подвергают пыткам и убивают в подвальных застинках. Вот истинное отношение режима Зеленского к своим собственным гражданам указал Небензя

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Из подвала частного дома смогли вызволить четырех человек со следами побоев. Всего в пыточной могли держать до 40 человек. По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по Украине немало таких пыточных, где содержат насильно мобилизованных и беглых боевиков ВСУ.

Скандал вокруг тайной тюрьмы говорит о том, что ситуация в украинском тылу еще хуже, чем на фронте, отмечал председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.