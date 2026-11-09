Небензя прокомментировал русскую речь Буданова у тайной тюрьмы под Киевом Небензя о русской речи Буданова: он забыл о своей наносной украиноязычности

Москва9 ноя Вести.Глава офиса главы Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) забыл о своей "украиноязычности" и использовал русский язык, который киевский режим отчаянно пытается запретить, для общения с собравшимися у тайной пыточной тюрьмы под Киевом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

При этом присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущенных жителей на русском языке, на котором исторически говорит большинство жителей Киева, и который так отчаянно пытаются запретить нынешние украинские власти сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН

Постпред РФ подчеркнул, что русский язык исторически является родным для большинства жителей Киева. Дипломат напомнил, что нынешние украинские власти всеми силами хотят запретить его использование, несмотря на реальную языковую ситуацию в стране.

Небензя также обратил внимание на работу пыточных тюрем на Украине, отметив, что такая практика широко распространена с 2014 года. 2 ноября ситуация вызвала широкий резонанс: жители собрались у дома в Петропавловской Борщаговке (под Киевом), где, по данным СМИ, в подвале избивали и удерживали людей. По словам постпреда РФ при ООН, украинцы были шокированы открывшейся правдой о пытках, более сотни протестующих несогласных граждан были разогнаны с помощью бит и огнестрельного оружия.