Небензя: пленных российских военных содержат в нечеловеческих условиях Небензя заявил о неподобающих условиях содержания пленных на Украине

Москва9 ноя Вести.Украинская сторона создала сеть подпольных тюрем для российских военнопленных, а условия там - нечеловеческие. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он назвал "чудовищной историей" обращение с российскими военными в плену. По его словам, рассказы освобожденных из плена говорят о существовании разветвленной сети подпольных тюрем в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и других областях.

Пленников содержат в нечеловеческих условиях, в подвалах, гаражах, промышленных зданиях и заброшенных учреждениях без официального учета и доступа международных гуманитарных организаций заявил Небензя

Дипломат добавил, что в этих тюрьмах происходит "настоящий террор". Речь идет об избиениях, пытках электрическим током, сексуализированном насилии, нанесении увечий, внесудебной казни, убийствах под пытками и о другом. По заявлению Небензи, были случаи тайных захоронений.

Дипломат заявил, что к подобным преступлениям причастны формирования "Азов" и "Айдар" (признаны террористическими и запрещены в России), а также представители СБУ и ГУР.

Кроме того, Небензя заявил, в частности, что 2 ноября была обнаружена пыточная тюрьма под Киевом, где мучали мужчин призывного возраста и подростка.