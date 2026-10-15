Постпред РФ при ООН Небензя: Киев ведет пыточную политику против гражданских лиц

Небензя заявил о проводимой Киевом пыточной политике против мирных жителей Постпред РФ при ООН Небензя: Киев ведет пыточную политику против гражданских лиц

Москва15 окт Вести.Киевский режим развернул полномасштабную террористическую кампанию в отношении мирного населения. С таким утверждением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе неформального мероприятия по "формуле Арриа", посвященного проблемам соблюдения прав человека на Украине.

В выступлении Небензя обратил внимание, что все участники конфликта обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права, вне зависимости от того, ведут ли они оборонительные или наступательные действия.

Постпред отметил, что продуктивное обсуждение путей урегулирования конфликта невозможно без признания очевидных фактов.

В этой связи Небензя указал, что давление на мирное население со стороны украинских властей ощущается не только на территории Украины, но и в приграничных с ней регионах России.

Киев ведет планомерную пыточную политику, о которой мало кто знает резюмировал российский дипломат

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что освобожденные из украинского плена россияне рассказывают о пытках, сравнимых со средневековыми.