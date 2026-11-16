Москва16 ноя Вести.Киевский режим проводит политику выжженной земли и уничтожения собственного населения, чтобы люди не рассказали правду. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, происходящие в Константиновке зверства боевиков ВСУ не являются чем-то новым

Мы это видели в Селидово, мы это видели в, значит, вот в ряде тоже там донецких территорий. В Авдеевке мы это видели. То есть, когда люди в последние дни пребывания там украинских формирований, они просто проходили по кругу, кого они находили в домах или в этих убежищах, они просто расстреливали, забрасывали гранатами сказал Мирошник

Он подчеркнул, что боевики уничтожают мирное население, чтобы скрыть правду о киевском режиме.

Киев проводит политику выжженной земли и политику уничтожения собственного же населения. Главное, чтобы они не стали, ну, не знаю, каким-то, наверное, маркером, вот, к которому люди приходили и рассказывали, что из себя представляет киевский режим. По-моему, для Зеленского вот этот условный PR-подход, да, он является доминирующим. Поэтому они предпочитают людей просто убивать, нежели они расскажут правду о том, что там происходит указал дипломат

Ранее Мирошник заявил, что украинские граждане уже поняли, что российские военные, в отличие от боевиков ВСУ приходят с помощью, а не принуждают их покинуть свои дома.