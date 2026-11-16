Москва16 ноя Вести.Большое количество жителей Константиновки, нуждающихся в эвакуации, отказались выезжать на территорию Украины и остались в убежищах и полуразрушенных домах. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Большое количество людей, которые нуждаются вот в такой эвакуации, они отказались от того, чтобы выехать на территорию Украины, да, то есть они не приемлют для себя этот вариант. И они остались в основном в убежищах, в полуразрушенных домах сказал Мирошник

По словам дипломата, боевики ВСУ целенаправленно пытаются заставить людей покинуть территорию, выгоняя их из своих убежищ.

То есть вот люди, с которыми мы общаемся, и вот сейчас есть группы, которые выведены были из Константиновки, группы, которые были выведены из Купянска-Узлового, мы, разговаривая с людьми, мы получаем массу информации, таких жутких историй о том, как люди на протяжении месяцев оказались в подвалах и из этих подвалов их выгоняют ВСУшники, просто под дулами автоматов выгоняют оттуда, наносят целенаправленные удары, пытаясь просто, ну, либо разрушить самоубежища, либо заставить людей покинуть его, уйти с этой территории заявил Мирошник

Мирошник подчеркнул, что Киев руководствуется стратегией уничтожения собственных граждан, вместо открытия гуманитарного коридора.

У Киева есть эта стратегия на уничтожение своих же граждан. То есть они при выборе открыть гуманитарный коридор и дать возможность людям выйти на территорию, которая контролируется нашими войсками, они выбирают их убийство. Они выбирают бомбежки, они выбирают постоянное нанесение ударов с помощью дронов. Люди также упоминают, что там используются зажигательные боеприпасы, какие-то боеприпасы с химическим носителем сказал Мирошник

Ранее сообщалось, что эвакуированные бойцами Вооруженных сил РФ мирные жители Константиновки по полгода прятались в подвалах, не выходя наружу.