Эвакуированные из Константиновки жители полгода не покидали подвалы Некоторые жители Константиновки прятались в подвалах по полгода

Москва15 ноя Вести.Эвакуированные бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ мирные жители Константиновки по полгода прятались в подвалах, не выходя наружу. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военнослужащий ВС РФ, принимавший участие в их эвакуации.

Те, кого российским военным удалось эвакуировать раньше, рассказывали, что не покидали подвалы по полгода.

Люди, которых до этого выводили мы, они говорят: "Мы уже полгода вообще на свет не выходили, в подвалах были". Еще до этого (эвакуации. – Прим. ред.), когда им бросали провизию, они координаты давали – именно зная, что там мирные люди, давали эти координаты, чтобы провизию скидывали. Когда их выводили, нам сказали, что шесть человек там есть, взрослые рассказал военнослужащий

По словам бойца, нынешнюю группу из шести человек, координаты которых были переданы нашим военным, долго не удавалось найти.

Мы их как-то найти не могли, в то время еще искали, когда координаты дали. Наши бойцы тоже искали. Когда они вышли, случайно наткнулись на них – вот так все и произошло рассказал военный

По словам одной из эвакуированных, они всячески старались спрятаться.

Мы очень сильно прятались пояснила женщина

По словам одной из спасенных, последние полгода они питались только макаронами и соевым паштетом.

Все подробности – в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".