Эвакуированные жители Константиновки рассказали, чем питались последние полгода Спасенные из Константиновки жители полгода питались макаронами и соевым паштетом

Москва15 ноя Вести.Рацион нескольких эвакуированных бойцами Вооруженных сил РФ из Константиновки мирных жителей около полугода состоял из макарон и соевого паштета. Также им приходилось искать еду по подвалам разрушенных домов, рассказали эвакуированные в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Вначале они жили в домах, потом это стало невозможно.

Последние полгода уже в домах было жить нереально. Домов уже просто не было, все разрушено, все спалено рассказали жители

Им приходилось ходить по разрушенным домам и искать еду.

Что в подвалах не сгорело. Закатка была поделился один из эвакуированных

По словам другой жительницы, их рацион в течение полугода состоял из макарон и соевого паштета.

У нас знаете, какой был рацион? 250 грамм макарон и 30 грамм паштета соевого – вот это на сутки. Сырые макароны, потом мы на шестерых, нас шестеро, мы варили 2,5 кг макарон на два дня и баночку, 380 г, этого паштета. Вот представьте, гляньте на меня – я похудела на 30 кг. Но это не страшно. Вот дочь – на 10. Да все похудели рассказала женщина

Также эвакуированные бойцами российской армии жители Константиновки в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказали, что Вооруженные силы Украины размещали оружие среди мирных домов.

Все подробности – в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".