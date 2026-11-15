Москва15 нояВести.Рацион нескольких эвакуированных бойцами Вооруженных сил РФ из Константиновки мирных жителей около полугода состоял из макарон и соевого паштета. Также им приходилось искать еду по подвалам разрушенных домов, рассказали эвакуированные в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Вначале они жили в домах, потом это стало невозможно.
Последние полгода уже в домах было жить нереально. Домов уже просто не было, все разрушено, все спаленорассказали жители
Им приходилось ходить по разрушенным домам и искать еду.
Что в подвалах не сгорело. Закатка былаподелился один из эвакуированных
По словам другой жительницы, их рацион в течение полугода состоял из макарон и соевого паштета.
У нас знаете, какой был рацион? 250 грамм макарон и 30 грамм паштета соевого – вот это на сутки. Сырые макароны, потом мы на шестерых, нас шестеро, мы варили 2,5 кг макарон на два дня и баночку, 380 г, этого паштета. Вот представьте, гляньте на меня – я похудела на 30 кг. Но это не страшно. Вот дочь – на 10. Да все похуделирассказала женщина
Также эвакуированные бойцами российской армии жители Константиновки в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказали, что Вооруженные силы Украины размещали оружие среди мирных домов.
Все подробности – в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".