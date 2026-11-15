Москва15 нояВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали оружие среди мирных домов в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали эвакуированные бойцами российской армии жители Константиновки в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По словам одной из жительниц, ВСУ установили вооружение на крыше бывшего Дворца пионеров.
Они прямо на крыше что-то поставили. Мне наш дьякон говорил, что прямо на крыше, просто закрыли вот этой масксеткой. То ли пушку, то ли пулемет, то ли автомат – я не разбираюсь просторассказала она
По словам другого эвакуированного жителя, в его районе было размещено тяжелое вооружение.
Пушек много было по району. Вот у нас в нашем районе, где мы жили, под отстойником было слышно, что оттуда стрелялиподелился мужчина
Также вооружение размещалось рядом со школой.
Прямо возле школырассказали жители
Ранее стрелок 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" группировки войск "Юг" с позывным Байкал рассказал, как проходила эвакуация из Константиновки.
Все подробности – в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".