Москва15 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали оружие среди мирных домов в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали эвакуированные бойцами российской армии жители Константиновки в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам одной из жительниц, ВСУ установили вооружение на крыше бывшего Дворца пионеров.

Они прямо на крыше что-то поставили. Мне наш дьякон говорил, что прямо на крыше, просто закрыли вот этой масксеткой. То ли пушку, то ли пулемет, то ли автомат – я не разбираюсь просто рассказала она

По словам другого эвакуированного жителя, в его районе было размещено тяжелое вооружение.

Пушек много было по району. Вот у нас в нашем районе, где мы жили, под отстойником было слышно, что оттуда стреляли поделился мужчина

Также вооружение размещалось рядом со школой.

Прямо возле школы рассказали жители

Ранее стрелок 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" группировки войск "Юг" с позывным Байкал рассказал, как проходила эвакуация из Константиновки.

Все подробности – в это воскресенье в прямом эфире "Воскресного вечера" на телеканале "Россия 1".