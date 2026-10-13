Москва13 окт Вести.Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей на купянском направлении специальной военной операции (СВО), опасаясь свидетельств людей об обращении с ними в зоне боевых действий. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, сейчас на данном направлении разворачивается серьезная гуманитарная миссия по спасению российскими войсками мирных жителей, граждан Украины, от украинских вооруженных формирований.

То, что мы видим сейчас, это прямое нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, когда Киев не предоставляет никаких возможностей для эвакуации людей, не оставляет им выбора, а уж тем более, когда им создаются гуманитарные коридоры, по которым они могут выйти, они наносят по ним удары. Поэтому глубина проблемы заключается в том, что украинские войска в данном случае атакуют украинских граждан, а спасателями в этом случае [выступают] – их спасают российские подразделения. На видео четко видно, что люди, пытаясь выйти из зоны военных действий, подвергаются прямым ударам украинских боевиков подчеркнул Мирошник

Украинские военные, по его словам, опасаются свидетельств мирных жителей об обращении с ними в зоне боевых действий.

Боевики очень опасаются того, что люди, вышедшие из зоны военных действий, могут рассказать о том, как вели себя украинские боевики, как издевались над населением, как оказывали давление. ... У нас есть сейчас уже эта соответствующая база, мы в определенное время, думаю, сможем поделиться всеми необходимыми подробностями сообщил Мирошник

Эту тему дипломат намерен поднять в ходе своих встреч в ООН, где он находится сейчас.

Я, находясь в Нью-Йорке, в ООН, в ближайшее время, в ближайшие встречи с представителями правозащитных структур Организации Объединенных Наций обязательно подниму вопрос и по ситуации гуманитарной в Алешках, и по ситуации на купянском направлении. Они перекликаются в том, что украинская сторона целенаправленно, преднамеренно вводит в заблуждение международное сообщество, пытаясь Россию обличить в преступлениях, которые она никогда не совершала, и переложить ответственность за свои преступления против своего же населения на российскую армию. Мы непременно подкрепим это все фактами и обязательно проведем соответствующие переговоры с международными чиновниками подчеркнул Мирошник

Ранее Родион Мирошник прокомментировал гуманитарный кризис в городе Алешки Херсонской области.