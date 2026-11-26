Мирошник отметил, что ВСУ отвергают прекращение огня даже ради самих украинцев Мирошник: ВСУ не соглашаются на прекращение огня даже ради собственных граждан

Москва26 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от временного перемирия даже после того, как российские военные указывают им на присутствие мирных жителей Украины в зоне боевых действий. Об этом рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Сотни примеров, когда даже на уровне военных подразделений, которые стоят по разные стороны линии фронта, посыл идет от наших ребят: "Давайте сделаем паузу, мы видим гражданских, вы их видите, давайте их выпустим, давайте просто перестанем стрелять на несколько часов, пускай они выйдут по такому-то маршруту". Нет. Категорически. Украина говорит: "Нет". И начинает убивать своих людей, которые с синим украинским паспортом в кармане пытаются выйти на нашу территорию подчеркнул дипломат

Он отметил, что боевики ВСУ специально устанавливают мины на путях эвакуации и расстреливают собственное гражданское население.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики ВСУ при отступлении расстреливают мирных жителей и прикрываются ими как живым щитом.