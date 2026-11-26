Москва26 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно устанавливают мины на путях эвакуации и расстреливают собственное гражданское население. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что киевский режим пытается не допустить эвакуации мирных граждан.

То есть даже когда проложены эти маршруты, это минируется. Их атакуют дронами, их обстреливают из ствольного вооружения. Они создают все условия для того, чтобы эти люди просто не вышли либо погибли сказал Мирошник

Ранее дипломат подчеркнул, что украинские боевики всячески противодействуют тщательно подготовленным российским операциям по эвакуации мирных жителей из населенных пунктов.