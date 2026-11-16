Москва16 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) всячески противодействуют тщательно подготовленным российским операциям по эвакуации мирных жителей из населенных пунктов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Украинские боевики стремятся наносить удары по колонне с мирными людьми и заранее минировать пути отхода гражданского населения, отметил дипломат.

Этому всячески Украина противодействует. Даже несмотря на тщательную подготовку, достаточно долгий период времени для того, чтобы организовать это все, Украина все равно, если она узнает, стремится нанести удары, стремится заминировать пути, по которым выходит гражданское население для того, чтобы достичь все той же цели, то есть либо должны уйти вместе с бандеровцами, либо должны просто погибнуть рассказал он

Главная задача для Украины состоит в том, чтобы мирное население не было эвакуировано на территорию России, добавил Мирошник.

Они после себя стремятся оставить выжженное поле. Но мало того, они хотят, чтобы там не оставалось никаких людей… А тех людей, которые отказываются покинуть свои дома либо стремятся выйти на территорию, которая контролируется российскими войсками, они автоматически записывают в список тех, кто подлежит ликвидации подытожил дипломат

Ранее Мирошник отметил, что киевский режим проводит политику выжженной земли и уничтожения собственного населения, чтобы люди не рассказывали правду о зверствах боевиков.