Москва13 окт Вести.Под Купянском Харьковской области мирные жители сами просят российских военнослужащих об эвакуации. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он рассказал подробности происходящего на купянском направлении специальной военной операции (СВО).

У нас действительно расширяется зона контроля и непосредственно на купянском направлении. И, соответственно, когда мирные жители уже дождались наших военнослужащих – естественно, люди просят о помощи. И первое – когда им там уже невозможно проживать на этой территории, конечно же, просят именно об эвакуации. Потому что гуманитарная помощь – понятно, туда и военнослужащие, и мы доставляем ее. Но, естественно, люди просят вывезти их из-под обстрелов. И наши ребята им всячески помогают