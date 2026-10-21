Москва21 окт Вести.Мирные жители поселка Купянск-Узловой, спасенные российскими бойцами, является гражданами Украины, которых де-юре должны были защищать украинские боевики. Однако ВСУ наносили удары дронами по колонне людей с белыми флагами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, такая ситуация ярко демонстрирует разницу подходов к военным действия со стороны России и Украины.

Россия придерживается международных гуманитарных норм и, в частности, даже ради того, чтобы спасти жизнь гражданского населения, которое имеет гражданство Украины. Украина идет на то, чтобы уничтожить граждан Украины только потому, что они, к примеру, не совпадают с ними по политическим убеждениям или по политическим подходам высказал свою точку зрения дипломат

Мирошник отметил, что в зоне спецоперации существует разделение на бойцов-освободителей и нацистов-карателей.

С одной стороны, есть российские военные, которые, не щадя живота своего, стремятся максимально прикрыть, создать условия, оговаривают, выводят тайными путями и смогли реализовать абсолютно тайным способом, смогли реализовать этот выход гражданского населения, у которого, я напомню, у всех из них, у них синие украинские паспорта. Это все граждане Украины добавил он

Стало известно, что 9 октября военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии эвакуировали около сотни гражданских из Купянска-Узлового в Харьковской области, находясь под вражеским огнем украинской армии.