Москва29 октВести.На Украине пытаются распространить тезис, будто российская сторона ворует людей. Об этом ИС Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Основной тезис, который они пытаются распространять, - это что Россия якобы ворует людей для того, чтобы использовать их в качестве своей пропаганды. Ничего умнее они придумать не могли. Объяснить это все нормальной человечностью, скрепами и подходом к спасению и выполнению норм международного гуманитарного права, украинская сторона для себя почему-то объяснить не можетотметил он
При этом, напомнил Мирошник, на днях из Купянска-Узлового в Харьковской области военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии эвакуировали почти сотню гражданских. Он подчеркнул – по пути на организованную для эвакуации группу совершались попытки нападения со стороны украинских дронов.
Российские солдаты, рискуя своей жизнью, эвакуировали украинских граждан. И именно это и является героизмом и настоящей солдатской честью, доблестью. А тех, кто наносят удары по своим же гражданам, стоит называть карателямисказал дипломат
Ранее ИС "Вести" показала эксклюзивные кадры спасательной операции из Купянска-Узлового.