Москва29 окт Вести.На Украине пытаются распространить тезис, будто российская сторона ворует людей. Об этом ИС Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Основной тезис, который они пытаются распространять, - это что Россия якобы ворует людей для того, чтобы использовать их в качестве своей пропаганды. Ничего умнее они придумать не могли. Объяснить это все нормальной человечностью, скрепами и подходом к спасению и выполнению норм международного гуманитарного права, украинская сторона для себя почему-то объяснить не может отметил он

При этом, напомнил Мирошник, на днях из Купянска-Узлового в Харьковской области военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии эвакуировали почти сотню гражданских. Он подчеркнул – по пути на организованную для эвакуации группу совершались попытки нападения со стороны украинских дронов.

Российские солдаты, рискуя своей жизнью, эвакуировали украинских граждан. И именно это и является героизмом и настоящей солдатской честью, доблестью. А тех, кто наносят удары по своим же гражданам, стоит называть карателями сказал дипломат

Ранее ИС "Вести" показала эксклюзивные кадры спасательной операции из Купянска-Узлового.