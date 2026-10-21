ВС РФ эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового под ударами ВСУ ИС "Вести" показала кадры эвакуации жителей Купянска-Узлового под атаками дронов

Москва21 окт Вести.Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии эвакуировали почти сотню гражданских из Купянска-Узлового в Харьковской области, находясь под вражеским огнем. Эксклюзивные кадры спасательной операции, которая прошла 9 октября, показала ИС "Вести".

Мирные жители прятались в подвале многоэтажного дома в южной части населенного пункта. При этом украинские боевики знали, что там живут люди, но специально наносили удары при помощи тяжелых коптеров "Баба-Яга". Это происходило за несколько дней до того, как гражданских обнаружили российские бойцы.

Военнослужащие организовали для спасения мирного населения "зеленый коридор" длиной около 20 километров, обеспечили прикрытие и проложили маршрут. Перед тем, как начать эвакуацию, гражданским была дана подробная инструкция – сделать три белых флага из простыней, а также наложить белые повязки на ноги и руки.

В течение всего пути на организованную для эвакуации группу совершались попытки нападения со стороны украинских дронов (БПЛА). Весь маршрут занял около 12 часов. Из тылового района эвакуированные жители Купянска-Узлового отправились в Белгородскую область, у многих из них есть родственники в России.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал операцию по спасению людей, заявив, что эвакуированное российскими бойцами мирное население является гражданами Украины, которые де-юре должны были быть объектом защиты со стороны украинской армии.