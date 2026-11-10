Рогов: секретные тюрьмы и места пыток на Украине маскируют под частные дома

Секретные места пыток на Украине теперь оборудуют в частных домах Рогов: секретные тюрьмы и места пыток на Украине маскируют под частные дома

Москва10 ноя Вести.Секретные места содержания и пыток людей на Украине теперь нередко оборудуют в частных домах, скрывая их за высокими заборами, чтобы не привлекать внимание общественности, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Если раньше подобные тюрьмы в основном размещали в подвалах или спортзалах, то теперь повсеместно начали маскировать под частные дома с высоким забором, так как это меньше привлекает внимание со стороны общественности сказал он

По его словам, тайные тюрьмы также могут находиться в заводских цехах и подвалах административных зданий.

Рогов утверждает, что подобные места существуют на Украине с 2014 года, и российские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему.

Новый общественный резонанс тема получила 2 ноября после событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там местные жители собрались возле дома, в подвале которого, по имеющимся сообщениям, удерживали и подвергали пыткам людей, в том числе несовершеннолетнего.

По его словам, украинские власти пытаются пресечь протестную активность и запугать население. В частности, после прибытия к дому медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину задержали, а других участников акции объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что украинские медики проводили жестокие эксперименты над пленными РФ.