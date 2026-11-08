Поддубный заявил, что наблюдал пыточные ВСУ в каждом освобожденном городе и селе Поддубный: пыточные находились в каждом освобожденном от ВСУ населенном пункте

Москва8 ноя Вести.Секретные тюрьмы, где пытали людей, обнаруживались в каждом населенном пункте, который освобождали российские войска от украинских боевиков. Об этом военный обозреватель Евгений Поддубный рассказал в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что собственный "пыточные" организовывали различные националистические формирования, батальоны и бригады. Позже к этому процессу присоединилось непосредственно государства, в частности Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины.

Более того, я такие "пыточные" в подвалах, как правило, государственных учреждений либо просто частных домов наблюдал в каждом освобожденном населенном пункте. Такие тайные места внесудебных расправ стали появляться в первую очередь для того, чтобы киевский режим смог закрепиться в городах с населением, которое поддерживало вообще пророссийские настроения рассказал Поддубный

Позже подобные тайные тюрьмы начали организовывать и на украинских военных базах, подчеркнул журналист.

Я прекрасно помню, например, аэродром Краматорска в период, когда шли бои за Славянск. Вот уже там была у Главного управления разведки своя тюрьма сказал он

Киевскому режиму выгодно содержать подобные "исправительные" учреждения, заметил Поддубный.

Это поддерживает государство, потому что государству это выгодно. Тот же [Владимир] Зеленский может спокойно расправляться со своими политическими оппонентами… Например, приказать командующему Нацгвардией устранить того или иного человека или потерять его где-нибудь. Но для рядового состава или для среднего офицерского состава это отличная возможность заработать подытожил журналист

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил ИС "Вести", что сеть секретных тюрем на Украине начала образовываться более 12 лет назад.

Скандал из-за пыточных на Украине приобрел широкий резонанс 2 ноября. В этот день в Петропавловской Борщаговке под Киевом жители собрались возле частного дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и пытали людей.