Москва7 ноя Вести.Извиняются на камеру после жестоких задержаний. Уезжают на месяцы в СИЗО, пока длится расследование возбужденных против них уголовных дел. Попадают в базу украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Это, конечно, не про террористов "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ), которые организовали пыточный подвал под Киевом. Корреспондент телеканала "Россия 24" Евгений Нипот - о тех украинцах, кто выступил против их концлагеря.

Эта ситуация хорошо показывает, как работает пропаганда киевского режима. Врач-активист, которая пыталась вытащить людей из подвального плена, стала главным антигероем. Прикормленные Банковой СМИ окрестили женщину фейковым медиком, хотя медик она настоящий. А ее вина в том, что она якобы не в первый раз приезжала забирать забитых мужчин из подобных "пунктов дислокации" – читай, тюрем. Утверждается, что за деньги.

То, что в разоблаченной тюрьме содержались дезертиры, которых избивали до полусмерти, требуя с них крупные суммы за спасение, по мнению украинских СМИ, не так и важно. Да и сам факт, что "псевдомедик" обнаружила человека с гниющей раной на животе, а также других сильно избитых мужчин в помещениях с кровью на стенах, оказался каким-то вторичным, незаметным, и его быстро затерли.

Побитые свидетели

Свидомой публике оперативно представили нескольких мужчин с синяками на лицах из борщаговской тюрьмы, которые под присмотром внимательных командиров говорили, что никаких пыток не было. И этот дом – всего лишь обычный пункт дислокации.

Им быстро и охотно поверили не только украинские, но и зарубежные редакции. Так, Reuters назвало пыточный дом "военным общежитием". Вопросов про кровь на стенах и постельном белье у западных журналистов даже не возникло. Но ответ был все равно подготовлен: это буянил наркоман, случайно затесавшийся в ряды захистников. То есть, как принято считать и писать в большинстве украинских СМИ, сам во всем виноват.

Подросток, которого избили до обморока, тоже не прав. Он якобы оскорблял военных, а потому заслужил то, что его избили лопатой, а потом неоднократно прикладывали головой о стену, разрезав вещи так, чтобы парень остался голым. В видео, которое молодой человек записал из травмпункта, он говорит, что ВСЕ НОРМАЛЬНО. Правда, это не помогло: его вместе с родителями внесли в базу сайта "Миротворец".

Враги государства

На остальных участников протеста полиция устроила облавы. Сонных мужчин и женщин вытаскивали из квартир, заставляя извиняться на камеры. Из всех возможных реакций украинские власти выбрали ставшую уже привычной за последние годы. Каток репрессий против собственных граждан включился на полную мощность: те, кто посмел публично заикнуться о смертельных "ямах", вырыли их себе. В первой волне задержали 130 человек, и поиски продолжаются. Всех найденных очень быстро отправляют в СИЗО. В пятницу подозрение вынесли 18-летнему парню, арестовали – 22-летнюю девушку.

И все потому, что люди посягнули на один из главных столпов киевского режима – боевиков "Азова". Вооруженных, хорошо организованных радикалов, которых нынешние украинские власти попросту боятся и потому бросают все силы, чтобы истории о пытках, устроенных "воинами света", померкли в сравнении со "страшными" преступлениями протестующих

Один из создателей "Азова" – бывший депутат рады, террорист Игорь Мосейчук – заявил, что ему стыдно, что он причастен к появлению организации, которая стала прибежищем садистов. Именно "азовцы", по данным бывшего нардепа, закололи ножами монаха Варсонофия в Святогорской лавре, а также пытали двоих послушников. Именно их покрывает и оправдывает террорист Денис Прокопенко. И лично Зеленский, который в очередной раз якобы ничего не знал. Стоит ли удивляться, что и надзирателей подпольной тюрьмы в Борщаговке никто для суда, очевидно, не выдаст.

Сейчас киевский режим делает все для того, чтобы весь гнев и раздражение общества, уставшего от коррупции, армейского беспредела и ежедневного свирепства ТЦК, быстро и целенаправленно перевести на тех, кто якобы воспользовался ситуацией и устроил беспорядки. У них нет защиты европейских или американских покровителей, а потому карательный отряд украинских властей и СМИ работает, доходя уже до полного абсурда

Самые радикальные ищут российский след, ведь когда из таких щелей лезет кровавая правда, проще всего забросать жуткую "яму" обвинениями против активистов, а их бунт назвать работой на противника. Экстремист Гордон, внесенный в список иноагентов, сказал, что военных нужно - цитата - "боготворить". Как раз, видимо, за пыточные подвалы. Обелить черное и героизировать садистов - абсолютно в традициях наследников Бандеры, героизирующих УПА (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Понятно, что большинство их тезисов - бред, очевидный для любого, кто живет вне лживого информационного пузыря, надутого Банковой. Но в условиях тотальной украинской цензуры повторенная из сотни источников ложь становится извращенной реальностью, в которой киевский режим все еще пытается удержать страну. И медленно топит ее в "яме" - так украинские военные и называют подобные нелегальные тюрьмы. Их на Украине, как признал террорист Кирилл Буданов, много. Видимо, намекая, что мест в них хватит на всех недовольных. Если после грубо подавленных протестов и издевательских объяснений кто-то из граждан еще посмеет выступить против киевского режима и его цепных псов.