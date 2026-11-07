Нипот: киевский режим лжет о пыточных и медленно топит Украину в "яме"

Киевский режим лжет о пыточных и медленно топит Украину в "яме" Нипот: киевский режим лжет о пыточных и медленно топит Украину в "яме"

Москва7 ноя Вести.Киевский режим пытается удержать страну в извращенной реальности, которая формируется через ложь, повторенную из сотни источников. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Евгений Нипот в авторской колонке, посвященной тайным пыточным на Украине.

По словам журналиста, сейчас киевский режим пытается перевести гнев общества с организаторов тюрем на тех, кто якобы устроил беспорядки, воспользовавшись ситуацией.

У них нет защиты европейских или американских покровителей, а потому карательный отряд украинских властей и СМИ работает, доходя уже до полного абсурда. Самые радикальные ищут российский след, ведь когда из таких щелей лезет кровавая правда, проще всего забросать жуткую "яму" обвинениями против активистов, а их бунт назвать работой на противника заявил Нипот

Журналист отметил, "бред" украинских тезисов очевиден любому, кто живет вне "лживого информационного пузыря".

Но в условиях тотальной украинской цензуры повторенная из сотни источников ложь становится извращенной реальностью, в которой киевский режим все еще пытается удержать страну. И медленно топит ее в "яме" - так украинские военные и называют подобные нелегальные тюрьмы добавил Евгений Нипот

Подробнее о том, что ждет украинцев, которые выступили против пыток киевского режима – в авторской колонке Евгения Нипота.