Москва15 нояВести.Киевский режим запустил маховик издевательств своими тайными пыточными - людям, попадающим в них, грозят либо фронт, либо увечья, либо гибель от побоев.
Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Это маховик издевательств, которые запрещены международным законодательствомсказал Мирошник
По словам посла, судьба людей, попавших в пыточные на Украине, складывается по одному из трех сценариев. Первый - человек после побоев, пыток и издевательств "понимает правила игры" и отправляется на фронт.
Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ… Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет - гибнет под очередным ударомсказал Мирошник
Второй вариант - человека калечат, после чего он физически не может нести службу. В таком случае его комиссуют и отправляют домой.
Наконец, третий вариант - это когда задержанного забивают до смерти, чтобы потом просто внести в списки пропавших без вести.
Потом, может быть, когда-нибудь семья погибшего и узнает о его реальной судьбе - если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться, где именно они тайно закопали телоподытожил Мирошник
О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли спасти из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.
По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных достаточно много. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины.