Мирошник: попавших в пыточные на Украине ожидают фронт, увечья или гибель

Мирошник: после пыточных на Украине жертв ожидают фронт, увечья или гибель Мирошник: попавших в пыточные на Украине ожидают фронт, увечья или гибель

Москва15 ноя Вести.Киевский режим запустил маховик издевательств своими тайными пыточными - людям, попадающим в них, грозят либо фронт, либо увечья, либо гибель от побоев.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Это маховик издевательств, которые запрещены международным законодательством сказал Мирошник

По словам посла, судьба людей, попавших в пыточные на Украине, складывается по одному из трех сценариев. Первый - человек после побоев, пыток и издевательств "понимает правила игры" и отправляется на фронт.

Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ… Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет - гибнет под очередным ударом сказал Мирошник

Второй вариант - человека калечат, после чего он физически не может нести службу. В таком случае его комиссуют и отправляют домой.

Наконец, третий вариант - это когда задержанного забивают до смерти, чтобы потом просто внести в списки пропавших без вести.

Потом, может быть, когда-нибудь семья погибшего и узнает о его реальной судьбе - если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться, где именно они тайно закопали тело подытожил Мирошник

О подпольной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли спасти из подвала частного дома четырех человек – все они имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

По словам главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), по всей Украине таких пыточных достаточно много. В них содержат насильно мобилизованных граждан и беглых боевиков Вооруженных сил Украины.