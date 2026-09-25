Москва25 сенВести.В колониях Днепропетровской и Полтавской областей украинских заключенных лишают медицинской помощи, чтобы заставить их подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что офицеров ВСУ, которые занимаются вербовкой, называют "покупателями", а заключенных – "товаром".
В днепропетровских и полтавских исправительных колониях часто методом склонения к подписанию контракта служит допуск к медицине: не каждый выдержит зубную боль или нагноения на коже, которые нередки в украинских тюрьмахсказал Лебедев
По его словам, в Николаевском СИЗО могут на два дня отключить воду перед визитом покупателя. При этом вербовщик приходит с бутылкой охлажденной минеральной воды или лимонада.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее отметил, что насильно мобилизованные составляют около 70-75% личного состава ВСУ.