В подполье раскрыли, как заключенных на Украине принуждают к контракту с ВСУ Подполье: заключенных на Украине вынуждают заключать контракт с ВСУ

Москва25 сен Вести.В колониях Днепропетровской и Полтавской областей украинских заключенных лишают медицинской помощи, чтобы заставить их подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что офицеров ВСУ, которые занимаются вербовкой, называют "покупателями", а заключенных – "товаром".

В днепропетровских и полтавских исправительных колониях часто методом склонения к подписанию контракта служит допуск к медицине: не каждый выдержит зубную боль или нагноения на коже, которые нередки в украинских тюрьмах сказал Лебедев

По его словам, в Николаевском СИЗО могут на два дня отключить воду перед визитом покупателя. При этом вербовщик приходит с бутылкой охлажденной минеральной воды или лимонада.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ранее отметил, что насильно мобилизованные составляют около 70-75% личного состава ВСУ.