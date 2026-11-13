Командование ВСУ знает о пыточных и покрывает их существование

Генералитет ВСУ замалчивает факты существования пыточных и покрывает их Командование ВСУ знает о пыточных и покрывает их существование

Москва13 ноя Вести.Высший командный состав ВСУ знает лишь о части пыточных, которые действуют на территории Украины, и покрывает факты их существования.

Об этом рассказали ТАСС представители российских силовых структур.

По словам силовиков, генералы украинской армии не только не предпринимают никаких мер, чтобы разобраться с тайными тюрьмами, но даже оказывают покровительство их сотрудникам.

Командование ВСУ знает только о части пыточных, что работают на Украине и занимаются их покровительством. Они знают людей, которые совершают преступления в этих "подвалах". Никаких действий по прекращению работы подобных тюрем командование ВСУ не совершает заявили российские силовики

Они также отметили, что пыточные организованы практически в каждом городе и областном центре Украины, потому назвать точное их количество невозможно.

Чаще всего тайные камеры пыток обустраивают в нежилых помещениях, нередко это подвалы, где все происходящее надежно скрыто от посторонних глаз. При этом устройства для пыток применяются самые различные, пояснили в силовых структурах РФ.

Ранее стало известно, что жертв тайных пыточных Украины вносят в списки пропавших без вести, чтобы скрыть от родственников их судьбу.