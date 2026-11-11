Экс-сотрудник СБУ Прозоров: на Украине могут быть пыточные для кадровых офицеров

Экс-сотрудник СБУ допустил существование на Украине пыточных для офицеров ВСУ Экс-сотрудник СБУ Прозоров: на Украине могут быть пыточные для кадровых офицеров

Москва11 ноя Вести.Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) может располагать пыточными для кадровых офицеров ВСУ, несогласных с действиями властей. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Я допускаю, что такое вполне возможно, поскольку, допустим, та же военная контрразведка СБУ занимается разработкой каких-либо офицеров по каким-то причинам - и несогласных с политикой, и хищения, коррупционные связи сказал он ТАСС

По словам собеседника агентства, в таких пыточных украинские силовики могут выбивать нужные им показания по уголовным делам или использовать этот метод для "зарабатывания денег".

Прозоров выразил уверенность в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому известно о существовании пыточных для офицеров, но он отмахивается от этой проблемы.

О подпольной пыточной тюрьме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом стало известно 2 ноября. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек, которые имели следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что тайные пыточные существуют в каждой области страны. По ее словам, в одном только Киеве их 15.