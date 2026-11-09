Москва9 ноя Вести.Скандал вокруг пыточных тюрем ВСУ может привести к масштабным бунтам против власти на Украине, предположил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Обнародование списка таких объектов, отметил он в комментарии NEWS.ru, будет иметь эффект разорвавшейся бомбы.

Во-первых, люди пойдут проверять информацию — по всей Украине вспыхнут "борщаговские бунты". Во-вторых, объявятся родственники заключенных, с которых тюремщики "трясут" деньги, что только усилит желание протестующих прекратить творящийся беспредел считает Олейник

Он также предположил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского "просто не хватит силовиков, чтобы протесты разогнать".

По мнению Олейника, чем больше правды будет раскрыто о таких лагерях, тем более серьезными последствиями обернется скандал. В пример экс-депутат Рады привел недавние события в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

К пыточной тюрьме там приехало около 300 человек, и только один из них — жена заложника — имел отношение к заключенным. Остальные пришли по зову сердца. Потому что накипело указал Олейник

2 ноября стало известно о подпольной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Местные жители и врачи смогли вызволить из подвала частного дома четырех человек, у которых были зафиксированы следы побоев. Всего же в пыточной могли содержать до 40 человек.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что таких пыточных по всей Украине много.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что публикация информации о тайных пыточных на Украине ввергла киевский режим в панику. Украинские власти, по словам дипломата, хотели замять этот инцидент.

Как позже рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, свои пыточные есть у каждого управления Службы безопасности Украины. Обычно, по его словам, их оборудуют в подвалах, тирах и складах.