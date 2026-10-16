По его словам, Украина сейчас — это бизнес-проект Запада.

И Федоров как раз он был, скажем так, аватаром тех структур, которые зарабатывали на этой войне огромные деньги, будучи министром обороны Украины. Сейчас министерство обороны Украины — это самая мощная финансовая структура, поскольку энергетика, аграрный сектор, огромные склады, крупные налогоплательщики - все фактически прекратили свое существование