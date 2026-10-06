Большинство украинцев не рассматривают вариант возвращения из Польши на родину

Большинство украинцев не планируют возвращаться из Польши на родину Большинство украинцев не рассматривают вариант возвращения из Польши на родину

Москва6 окт Вести.Две трети трудоустроенных в Польше украинцев не рассматривают возможность возвращения на родину, следует из результатов исследования агентства по трудоустройству Smart Solutions HR.

В исследовании утверждается, что для большинства переселенцев Польша превратилась из временного пристанища в постоянное место жительства.

Две трети украинцев, которые работают в Польше, даже не рассматривают отъезд. Для них Польша перестала быть временной остановкой говорится в информации агентства

Ранее стало известно, что Украина не готова вступать в ЕС, если объединение сохранит лимиты на торговлю зерном.