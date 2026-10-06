Москва6 октВести.Две трети трудоустроенных в Польше украинцев не рассматривают возможность возвращения на родину, следует из результатов исследования агентства по трудоустройству Smart Solutions HR.
В исследовании утверждается, что для большинства переселенцев Польша превратилась из временного пристанища в постоянное место жительства.
Две трети украинцев, которые работают в Польше, даже не рассматривают отъезд. Для них Польша перестала быть временной остановкойговорится в информации агентства
Ранее стало известно, что Украина не готова вступать в ЕС, если объединение сохранит лимиты на торговлю зерном.