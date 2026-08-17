Москва17 авгВести.Желтая изолента на форме украинских военных указывает на то, что бойца мобилизовали принудительно и могут расстрелять при попытке бегства. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" командир отделения группировки "Восток" с позывным Шах.
Желтые изоленты - это у них, как они говорят, мобилизованные. Те, кого на улицах поймали, насильно притащилисказал Шах
Он также заявил, что такие бойцы не могут отступать, поскольку, по их словам, командиры могут расстреливать отступающих без разбирательства.
Ранее сообщалось, что некоторые принудительно мобилизованные в ВСУ солдаты умирают от остановки сердца еще во время боевого слаживания на полигонах.