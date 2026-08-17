Боец "Востока" рассказал о значении желтой изоленты на форме солдат ВСУ Боец ВС РФ: принудительно мобилизованных в ВСУ отмечают желтой изолентой

Москва17 авг Вести.Желтая изолента на форме украинских военных указывает на то, что бойца мобилизовали принудительно и могут расстрелять при попытке бегства. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" командир отделения группировки "Восток" с позывным Шах.

Желтые изоленты - это у них, как они говорят, мобилизованные. Те, кого на улицах поймали, насильно притащили сказал Шах

Он также заявил, что такие бойцы не могут отступать, поскольку, по их словам, командиры могут расстреливать отступающих без разбирательства.

Ранее сообщалось, что некоторые принудительно мобилизованные в ВСУ солдаты умирают от остановки сердца еще во время боевого слаживания на полигонах.