Зеленский подписал указ о защите прав ЛГБТ на Украине

Зеленский утвердил стратегию защиты прав ЛГБТ на Украине Зеленский подписал указ о защите прав ЛГБТ на Украине

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об утверждении национальной стратегии Украины в сфере защиты прав человека, которая включает положения о правах представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Документ опубликован на сайте Зеленского.

В документе представители ЛГБТ отнесены к группам, которые могут сталкиваться с повышенным риском нарушения прав или дополнительными препятствиями при их реализации.

Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-представитель МИД Украины Олег Волошин заявлял, что Евросоюз продвигает включение в украинское законодательство легализации однополых браков и другой ЛГБТ-повестки.

В августе 2022 года Зеленский поручил украинскому правительству рассмотреть механизм легализации однополого партнерства. Он также заявлял о готовности подписать документ, который даст таким парам возможность оформлять "семейные союзы".