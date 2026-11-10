Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект на фоне скандала в СБУ Зеленский внес в Раду законопроект о возвращении деклараций сотрудников СБУ

Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект о возвращении обязательного декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Документ определен главой государства как безотлагательный, сообщает РБК-Украина.

Законопроект предусматривает изменения в закон "О предотвращении коррупции", касающиеся декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к их декларациям в условиях военного положения.

От декларирования будут освобождены сотрудники СБУ и разведки, непосредственно участвующие в боевых действиях, - они должны будут подать декларации в течение 90 дней после завершения военного положения, прекращения участия в боевых действиях или увольнения со службы. Остальные должны подавать декларации в общем порядке.

Решение стало реакцией на антикоррупционное расследование "Карфаген", посвященное покровительству силовиков организованным преступным группам. Ранее Зеленский призвал парламент безотлагательно принять законопроект и заявил о необходимости установить все обстоятельства дела, в том числе выявить заказчиков преступлений и насилия против людей.

В сентябре украинский президент также анонсировал возобновление контроля за имущественным положением и образом жизни сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности, не участвующих в боевых действиях. Кроме того, он заявил о планах провести масштабные проверки руководителей центральных органов власти.