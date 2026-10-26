Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Москва26 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной рады пакет законопроектов, предусматривающих продление действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Согласно документам, опубликованным на сайте украинского парламента, предлагаемый срок продления — до 29 января 2027 года.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Минобороны Украины готовится изменить призывной возраст. Также депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала распространить мобилизационные меры на Украине на женщин.