Рада поддержала продление военного положения на Украине еще на 90 дней

Верховная рада в 21-й раз проголосовала за продление военного положения Рада поддержала продление военного положения на Украине еще на 90 дней

Москва26 окт Вести.Верховная рада Украины одобрила продление военного положения в стране еще на 90 дней начиная с 31 октября. За соответствующее решение проголосовали 293 депутата.

Голосование состоялось в ходе заседания, которое транслировалось в прямом эфире на парламентском телеканале.

Украинские депутаты поддержали продление военного положения уже в 21-й раз.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Согласно предложенным документам, действие этих режимов планируется продлить до 29 января 2027 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года.