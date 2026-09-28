ЕС продлил мандат военно-тренировочной миссии для Украины до ноября 2028 года

ЕС продлевает военную миссию для Украины до 2028 года ЕС продлил мандат военно-тренировочной миссии для Украины до ноября 2028 года

Москва28 сен Вести.Европейский союз принял решение продлить мандат своей военно-тренировочной миссии для Украины (EUMAM UA) до ноября 2028 года. Об этом по итогам встречи министров обороны стран сообщества сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

По ее словам, на встрече была достигнута договоренность о начале первого этапа стратегического изучения опыта работы миссии.

Страны ЕС договорились начать первый этап стратегического изучения опыта работы военно-тренировочной миссии для Украины и продлили ее мандат на два года заявила Каллас на пресс-конференции

Кроме того, как отметила глава евродипломатии, планируется создать в Киеве "координационный центр по изучению опыта боевых действий на Украине и его использовании при обучении новых солдат".

ЕС также намерен в ускоренном порядке восстановить два тренировочных центра на Украине для ускорения подготовки солдат. Финансирование этой инициативы взяли на себя Германия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Люксембург.