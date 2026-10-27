Вакаров о продлении военного положения на Украине: никто не проголосовал против Вакаров рассказал об итогах голосования Верховной рады за продление войны с РФ

Москва27 окт Вести.Депутаты Верховной рады Украины приняли решение о продлении военного положения на территории Украины. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал украинский политолог Василь Вакаров.

Он отметил, что никто не проголосовал против продолжения военного положения.

На Украине нету "Партии мира" и нету человека, который бы действительно сказал, что "я против войны"... потому что сегодняшнее голосование в Верховной Раде - за продление, скажем так, войны… никто, никто не проголосовал против. 12 человек там не присутствовало, а все остальные… все проголосовали тихо-спокойно - все, война должна продолжаться прокомментировал Вакаров

Верховная Рада Украины одобрила продление военного положения в стране еще на 90 дней начиная с 31 октября уже в 21-й раз. Согласно предложенным документам, действие военного положения и мобилизации планируется продлить до 29 января 2027 года.