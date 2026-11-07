Москва7 нояВести.Процедура обязательного декларирования всего имущества сотрудников Службы безопасности Украины может вернуться в свод законов страны. Соответсвующий законопроект утвердил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
Он попросил Верховную раду Украины ускорить его принятие. В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал обращение, посвященное законодательной инициативе.
Сегодня я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверокговорится в ролике
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело операцию "Карфаген", в ходе которой был задержан первый замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ, а у ряда высокопоставленных сотрудников ведомства прошли обыски.