Зеленский утвердил законопроект о декларировании для сотрудников СБУ Зеленский просит Раду принять законопроект о декларировании для сотрудников СБУ

Москва7 ноя Вести.Процедура обязательного декларирования всего имущества сотрудников Службы безопасности Украины может вернуться в свод законов страны. Соответсвующий законопроект утвердил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Он попросил Верховную раду Украины ускорить его принятие. В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал обращение, посвященное законодательной инициативе.

Сегодня я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок говорится в ролике

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело операцию "Карфаген", в ходе которой был задержан первый замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ, а у ряда высокопоставленных сотрудников ведомства прошли обыски.