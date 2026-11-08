Москва8 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не реагирует на новое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины "Карфаген", направленное на борьбу с преступной группой, крышевавшей украинские мошеннические колл-центры и отмывавшей деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее Зеленский обратился к Раде с просьбой принять законопроект о декларировании всего имущества сотрудников Службы безопасности Украины.

Законопроект о декларациях СБУ Зеленский обещал еще в сентябре. Сейчас достал снова, чтобы гасить скандал "Карфагена". Это и есть весь "мощный" ответ президента на наркокартель в погонах. То есть реакции – нет заметил Железняк

В своем Telegram-канале нардеп добавил, что главу киевского режима "устраивает криминальный ад его силовиков" и больше волнует выполнение его команд "фас". Наркоторговля и мошеннические колл-центры – это "побочка за лояльность", дополнил Железняк.