Москва25 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили Орехов в Запорожской области в мощный укрепрайон, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Ореховский плацдарм у украинских боевиков является серьезным укрепрайоном, потому что они долго готовились там к обороне. Есть накопленные материально-технические резервы, которые позволят украинским боевикам автономно действовать в Орехове даже в условиях полного окружения. То есть они накопили огромное количество резервов