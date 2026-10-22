Москва22 окт Вести.Переброшенные северо-восточнее Орехова резервные силы полка ВСУ "Шквал" были уничтожены ударами фугасных авиабомб. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, что потери противника составили не менее 20 боевиков.

Северо-восточнее Орехова ФАБами уничтожили большое количество боевиков "Шквала" заявили в силовых структурах

Ранее сообщалось, что Украина вынуждена сокращать задействованные в обороне Орехова подразделения Вооруженных сил Украины после потери контроля над Тимошевкой в Запорожской области.