ТАСС: ВС РФ дронами уничтожили почти 20 боевиков в Днепропетровской области

Почти 20 боевиков ВСУ уничтожены при ударе беспилотниками в Павлограде ТАСС: ВС РФ дронами уничтожили почти 20 боевиков в Днепропетровской области

Москва1 окт Вести.Беспилотники российских войск атаковали пункт временного размещения сил ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, уничтожены почти 20 боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Удары нанесены по боевикам полка "Шквал".

В Павлограде наши БПЛА "Гербера-Сикер" массовым налетом уничтожили пункт временного размещения боевиков "Шквала". Почти 20 человек убиты говорится в сообщении

Отмечается, что также есть и тяжелораненые, сейчас на месте ударов разбирают завалы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 79-й бригады ВСУ потребовали вывода из Днепропетровской области.