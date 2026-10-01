Москва1 октВести.Беспилотники российских войск атаковали пункт временного размещения сил ВСУ в Павлограде Днепропетровской области, уничтожены почти 20 боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Удары нанесены по боевикам полка "Шквал".
В Павлограде наши БПЛА "Гербера-Сикер" массовым налетом уничтожили пункт временного размещения боевиков "Шквала". Почти 20 человек убитыговорится в сообщении
Отмечается, что также есть и тяжелораненые, сейчас на месте ударов разбирают завалы.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 79-й бригады ВСУ потребовали вывода из Днепропетровской области.