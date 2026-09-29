Военнослужащие 79-й бригады ВСУ требуют вывода из Днепропетровской области Боевики 79-й бригады ВСУ потребовали вывода из Днепропетровской области

Москва29 сен Вести.В Днепропетровской области военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ настаивают на отводе своего подразделения с передовой. Информацию 29 сентября распространили источники в российских силовых структурах.

Согласно данным, поступившим от собеседников ТАСС, требование об отводе выдвинули военные, дислоцированные восточнее населенного пункта Просяная. Они ссылаются на высокий уровень потерь и дефицит личного состава.

Кроме того, в силовых структурах отметили, что позиции бригады систематически подвергаются авиаударам с использованием фугасных авиабомб (ФАБ). За минувшие сутки, по этим сведениям, ликвидированы как минимум два отделения противника.

Ранее появлялась информация о том, что военные 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ отказываются подчиняться командованию. Причиной называются незаконные поборы, а к недовольным применяют силу и помещают в ямы.