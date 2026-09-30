Москва30 сенВести.Российские бойцы уничтожили боевиков полка "Шквал", которых киевский режим перебросил под Запорожье. Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.
Киев, как отмечается, ранее перебросил боевиков для усиления позиций.
Ударами ФАБ к востоку от Запорожья и на линии фронта на границе Запорожской и Днепропетровской областей уничтожены боевики "Шквала"говорится в сообщении
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики скрытно покидают позиции в Запорожской области. По его словам, разрозненные отряды "примыкают к своим побратимам", а основные их подразделения уже уничтожены ВС РФ.