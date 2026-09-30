Российские бойцы уничтожили переброшенных под Запорожье боевиков полка "Шквал" Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков полка "Шквал", переброшенных под Запорожье

Москва30 сен Вести.Российские бойцы уничтожили боевиков полка "Шквал", которых киевский режим перебросил под Запорожье. Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

Киев, как отмечается, ранее перебросил боевиков для усиления позиций.

Ударами ФАБ к востоку от Запорожья и на линии фронта на границе Запорожской и Днепропетровской областей уничтожены боевики "Шквала" говорится в сообщении

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики скрытно покидают позиции в Запорожской области. По его словам, разрозненные отряды "примыкают к своим побратимам", а основные их подразделения уже уничтожены ВС РФ.